Минобороны РФ перебросило в Сирию два носителя гиперзвуковых ракет

Россия перебросила в Сирию два носителя гиперзвуковых ракет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия впервые перебросила на сирийскую авиабазу два истребителя МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Об этом сообщило Минобороны РФ.

25 июня стартовало совместное учение сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России.

- В рамках учения на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирийской Арабской Республике с российских аэродромов осуществлен перелет пары самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса "Кинжал", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сейчас проходят учения на Сахалине и двух островах Курильской гряды Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря. В маневрах принимают участие более десяти тысяч военнослужащих, задействовано около 500 единиц боевой техники, в том числе авиация и корабли ТОФ.