Гинцбург: все участники исследований вакцин от COVID-19 застрахованы

Александр Гинцбург сообщил, что все участники исследований вакцин от COVID-19 застрахованы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что все участники исследований вакцин от коронавирусной инфекции, включая детей и подростков, застрахованы.

- Все участники клинических исследований застрахованы, это требование действующего законодательства, — приводит слова специалиста ТАСС.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что в клинических испытаниях российской вакцины против коронавируса "Спутник V" примут участие около 350 детей и подростков от 12 до 17 лет. Он отметил, что проведение исследований с помощью юных добровольцев ничем не отличается от тестирования со взрослыми, особенностей нет.

23 июня Центр имени Гамалеи подал документы на исследование "Спутника V" среди детей. Гинцбург отметил, что в исследовании по применению препарата от коронавируса у детей, вероятно, будут принимать участие подростки с 12 лет, а не с 15-ти, как планировалось.