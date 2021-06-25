Центробанк отозвал лицензию у «Актив Банка»

Центробанк лицензию у «Актив Банка» Фото: Анастасия ОСИПОВА

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Актив Банка» .

Как сообщается на сайте регулятора, «Актив Банк» занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Кроме того, финансовое учреждение завышало стоимость имущества, тем самым искусственно улучшая финансовые показатели и скрывая истинное финансовое положение дел в компании.

Отмечается, что ЦБ за последний год неоднократно ограничивал работу банка в связи с нарушениями федеральный законов. В частности, «Актив Банк» был замечен в легализации преступных доходов. В сообщении говорится, что значительная доля в портфеле кредитов банка – это проблемные ссуды. Поскольку качество кредитного портфеля было низким, финансовая организация проводила операции, искусственно поддерживающие величину капитала.

«Банком России было направлено предписание о доформировании резервов на возможные потери…в связи со снижением собственных средств более чем на 40% при одновременном нарушении ряда обязательных нормативов. Данные обстоятельства свидетельствовали о наличии в деятельности «Актив Банка» реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», – сообщает регулятор.

Поскольку банк находился в системе страхования вкладов, они будут возвращены в стопроцентном размере, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика, уточнил ЦБ.

Как писал сайт kp.ru, в начале июня 2021 ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка.