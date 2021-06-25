Педагог имеет право не вакцинироваться, но рискует заразить детей

Ольга Кузнечевских сообщила, что в регионе есть педагог, которая отказалась вакцинироваться и заразила четверых школьников. Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

Преподаватели и учителя должны были поставить прививку от коронавируса еще в самом начале кампании по вакцинации. Но до сих пор многие этого не сделали. Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских заметила, что если раньше считалось, что дети и молодые люди либо не болеют вовсе, либо переносят заболевание в легкой форме, то сейчас на них приходится треть всех случаев в регионе. По сообщению Оперштаба в Тюменской области за прошедших сутки выявлено еще 97 инфицированных коронавирусом. 16 из них дети до 14 лет. Большая часть заболевших - граждане трудоспособного возраста от 20 до 50 лет.

Заместитель губернатора поручила руководителям учебных заведений брать расписки с тех сотрудников, кто отказывается вакцинироваться, но при этом ознакомить их с возможными последствиями, если они кого-либо заразят. Прививка от коронавируса - это забота не только о своем здоровье. В регионе уже есть случай, когда учительница в одном из муниципальных образований не захотела прививаться, заполнила письменный отказ, а потом заболела. При этом заразила четверых школьников. Виновнику грозит административный штраф до 500 тысяч рублей. Важно помнить, если такие действия привели к смерти человека, за это предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы до 5 лет.

У вакцинации, по словам Ольги Кузнечевских, лишь одна альтернатива - локдаун. По другому распространение вируса прервать нельзя. Сейчас среди пациентов, которые находятся в моногоспиталях в состоянии средней степени тяжести или на ИВЛ, нет ни одного привитого от коронавируса. Как показывает практика, даже если человек заболевает после вакцины, болезнь протекает в более легкой форме.

Также заместитель губернатора призвала руководство учебных заведений уделить пристальное внимание противоэпидемическим мероприятиям. Проверить, как соблюдаются все меры безопасности в общежитиях: масочный режим, обработка поверхностей, влажная уборка. Ольга Кузнечевских напомнила, что после возвращения из отпуска сотрудники должны пройти тест на ПЦР-исследование, подтверждающий отсутствие COVID-19, либо предоставить справку о наличии антител. За этим обязаны следить директора учебных заведений.

Для вакцинации педагогического состава медицинские работники готовы выезжать на место. Вакцины, как заверила Ольга Кузнечевских, в Тюменской области достаточно. Только сегодня в регион поступило дополнительно 20 тысяч доз препарата.