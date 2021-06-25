Инвестор "Северного потока — 2" опроверг обвинения США в "грязном газе" Фото: REUTERS

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что читает российский газ "очень качественным и надежным источником энергии".

До этого министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что "Северный поток — 2" транспортирует "самый грязный на земле природный газ без соблюдения безопасности по выбросам метана".

Мерен отметил, что его компания выступает за снижение выбросов метана от добычи газа.

- "Газпром" эту задачу поддерживает, и мы вместе работаем над этим, — отметил он в разговоре с РБК.

Мерен считает, что транспортировка трубопроводного газа лучшее решение, чем закупка сжиженного природного газа из США.

Напомним, большинство немецких компаний, работающих в России, поддерживают проект газопровода "Северный поток – 2". Более трети назвали данный трубопровод незаменим для экономики Германии. Это следует из опубликованного опроса по деловому климату, проведенного в мае и июне текущего года среди 1000 компаний-членов Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).