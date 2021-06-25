Россия учтет в военном планировании размещение американских ПРО в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия в своем военном планировании будет учитывать размещение в Польше американскимх систем противоракетной обороны Aegis Ashore, сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат подчеркнул, что американский объект в Польше станет элементом глобальной ПРО, возможности которой постоянно расширяются. Как заявил замглавы МИД, Москва готова отстаивать свои границы любыми средствами, в том числе вооруженными.

Сайт kp.ru писал, что Соединенные Штаты начали установку систем ПРО Aegis Ashore на базе в Польше.

Напомним, что США в 2002 году вышли из договора с Россией по противоракетной обороне. По версии Вашингтона, причиной тому стала необходимость развития глобальной системы ПРО для защиты от «стран-изгоев» – Ирана и КНДР. Однако вскоре США и Россия договорились о создании мер для «укрепления доверия и расширение транспарентности в сфере противоракетной обороны». Несмотря на это, США приступили к операции развертывания ПРО в Польше и Чехии.

В данный момент системы ПРО США расположены в Европе (в Польше и Румынии) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Морские средства перехвата баллистических ракет располагаются вблизи побережья России и Китая, которые считают, что подобные действия Вашингтона являются угрозой нацбезопасности.