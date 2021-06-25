На Украине исключили проведение референдума об отказе от Донбасса Фото: REUTERS

Проведение референдума об отказе Украины от Донбасса невозможно, поскольку это противоречит украинскому законодательству, заявил спикер Верховной рады республики Дмитрий Разумков.

Как сообщил спикер Рады на пресс-конференции, по закону вопросы территориальной целостности нельзя выносить на референдум. По его словам, в ситуации с Донбассом возможно лишь замораживание конфликта.

Кроме того, Разумков отметил, что для проведения референдума Украине понадобится не менее двух миллиардов гривен (более 73 миллионов долларов). При таких расходах необходимости в нем нет, считает спикер украинского парламента.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума по разрыву связей Украины с Донбассом, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в регионе.

Напомним, в мае 2021 на пресс-конференции по итогам второй годовщины Зеленского на посту президента глава Украины он заявил, что на всеукраинский референдум необходимо вынести вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.