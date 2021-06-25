Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире25 июня 2021 11:06

На Украине исключили проведение референдума об отказе от Донбасса

По словам Спикера Рады, это противоречит законодательству
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На Украине исключили проведение референдума об отказе от Донбасса

На Украине исключили проведение референдума об отказе от Донбасса

Фото: REUTERS

Проведение референдума об отказе Украины от Донбасса невозможно, поскольку это противоречит украинскому законодательству, заявил спикер Верховной рады республики Дмитрий Разумков.

Как сообщил спикер Рады на пресс-конференции, по закону вопросы территориальной целостности нельзя выносить на референдум. По его словам, в ситуации с Донбассом возможно лишь замораживание конфликта.

Кроме того, Разумков отметил, что для проведения референдума Украине понадобится не менее двух миллиардов гривен (более 73 миллионов долларов). При таких расходах необходимости в нем нет, считает спикер украинского парламента.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума по разрыву связей Украины с Донбассом, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в регионе.

Напомним, в мае 2021 на пресс-конференции по итогам второй годовщины Зеленского на посту президента глава Украины он заявил, что на всеукраинский референдум необходимо вынести вопрос урегулирования ситуации в Донбассе.