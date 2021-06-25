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Политика25 июня 2021 11:05

МИД РФ: динамики в вопросе обмена заключенными между Россией и США нет

Стороны стоят на тех позициях, о которых говорили много раз, отметил замглавы ведомства Сергей Рябков
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В МИД РФ рассказали, что динамики в вопросе обмена заключенными между Россией и США нет

В МИД РФ рассказали, что динамики в вопросе обмена заключенными между Россией и США нет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что динамики в вопросе обмена заключенными между РФ и Соединенными Штатами Америки нет.

- Движения нет, вопрос не имеет никакой динамики. Мы стоим строго на тех позициях, о которых говорили много раз, — сказал Рябков.

До этого Рябков сообщил, что Соединенные Штаты Америки пока не готовы менять "деструктивную" практику невыдачи виз российским дипломатам.Американская сторона не готова менять свое мнение в этом вопросе даже после саммита в Женеве, отметил он.

Ранее Сергей Рябков заявил, что для понимания результатов саммита российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена потребуется несколько месяцев. Он также сообщил, что Соединенные Штаты не отвечают на запросы России предоставить информацию по кибератакам на граждан и предприятия РФ, осуществляемых на американской территории.