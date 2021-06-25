В МИД РФ считают, что идея саммита России и Евросоюза провалилась Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил о провале идеи саммита РФ и Евросоюза.

- Как мы и предполагали, идея возобновления практики саммита или, по крайней мере, организация одного саммита хотя бы для начала провалилась через этот бермудский треугольник, который был сформулирован Боррелем, а именно принципы, которыми должны руководствоваться в отношении России: отпор, сковывание, сотрудничество, — цитирует Грушко РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российской стороне неизвестны подробности предложения Франции и Германии по проведению саммита Россия – Евросоюз. Тема о подобной встрече всплыла впервые за много лет, возможно, это связано с прошедшим накануне саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве.