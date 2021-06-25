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Политика25 июня 2021 11:31

В МИД РФ считают, что идея саммита России и Евросоюза провалилась

Замглавы ведомства напомнил о принципах ЕС в отношениях с РФ — отпор, сковывание, сотрудничество
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В МИД РФ считают, что идея саммита России и Евросоюза провалилась

В МИД РФ считают, что идея саммита России и Евросоюза провалилась

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил о провале идеи саммита РФ и Евросоюза.

- Как мы и предполагали, идея возобновления практики саммита или, по крайней мере, организация одного саммита хотя бы для начала провалилась через этот бермудский треугольник, который был сформулирован Боррелем, а именно принципы, которыми должны руководствоваться в отношении России: отпор, сковывание, сотрудничество, — цитирует Грушко РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российской стороне неизвестны подробности предложения Франции и Германии по проведению саммита Россия – Евросоюз. Тема о подобной встрече всплыла впервые за много лет, возможно, это связано с прошедшим накануне саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве.