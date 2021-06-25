Москвичей предупредили о грозе и граде 25 июня 2021

Москвичей предупредили о грозе и граде Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве 25 июня 2021 ожидаются гроза, град и кратковременный дождь, сообщило столичное управление МЧС.

Как говорится в экстренном предупреждении на сайте ведомства, гроза ожидается в период с 11:30 до 21:00. При этом возможно усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды москвичам рекомендовано при управлении автомобилем снижать скорость, избегать резких маневров и парковать транспорт вдали от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щит и не укрываться от стихии под деревьями.

Как писал сайт kp.ru, в Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до вечера пятницы, 25 июня. По прогнозам синоптиков, сегодня воздух прогреется до 37 градусов тепла. Этот показатель превышает норму для июня на 10 градусов. В связи с этим предупреждение действительно до десяти часов вечера.

Ранее синоптики пообещали, что жара в столице спадет после дождей 29 июня 2021 – температура опустится местами до 22 градусов.