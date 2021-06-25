Вильфанд спрогнозировал теплый июль в европейской части России

Жителям европейской части России пообещали теплый июль Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет в июле в европейской части России. Синоптик предупредил, что температура может по-прежнему превышать климатическую норму.

«В целом и июль, и август, если речь идёт о европейской территории России, прогнозируются около и выше нормы, то есть тёплыми, но такими же, как апрель, май и июнь, — неоднородными», — цитирует Вильфанда RT.

Специалист напомнил, что и июнь в Московском регионе весьма неоднороден, так в самом начале месяца в столице и области было холодно, шли сильные дожди. Такое же чередование погоды может быть и в другие летние месяцы.

«Будут периоды жаркой и сухой погоды, как сейчас. Будут периоды и холодной и дождливой погоды, как в первой декаде. Аналогичная ситуация была и в мае», — добавил специалист.

Напомним, в пятницу, 27 июня, синоптики обещают, что воздух в столичном регионе прогреется до 36 градусов тепла. При этом в столице и по области возможны грозы и кратковременные дожди, передает телеканал «360».

Добавим, в Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности продлен до воскресенья, 27 июня. В регионе сохраняется аномальная жара, среднесуточная температура воздуха на 10 градусов превышает климатическую норму, передают «Известия».