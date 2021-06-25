Врач предупредила, что большие порции мороженого могут привести к обострению хронических заболеваний

Врач назвала главную опасность мороженого Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологий Тамара Прунцева предупредила об опасности употребления большого количества мороженого в жаркую погоду. Медик напомнила, что холодные десерт может спровоцировать проблемы со связками, а также привести к обострению хронически заболеваний.

По словам медика, рекомендованная норма мороженого – около 100 грамм два раза в неделю. Если есть больше, возможны ЛОР-патологии, предупреждает специалист.

Кроме того, мороженое относится к категории калорийных десертов, а значит, не рекомендуется лицам с сахарным диабетом, пациентам с лишним весом и людям, страдающих от хронических желудочно-кишечных заболеваний, таких как гастрит или панкреатит.

«Если у человека нормальный вес, и у него присутствуют достаточные физические нагрузки, съесть стаканчик мороженого в качестве второго завтрака - неплохой выбор в жару. А если съесть на ночь большую порцию мороженого, это совсем другое дело. Даже если речь идет о низкокалорийном мороженом», - цитирует медика «Российская газета».

Добавим, ранее врач-отоларинголог Иван Лесков также посоветовал с осторожностью употреблять мороженое людям с хроническим тонзиллитом или гайморитом, пишет ФАН.

В свою очередь, врач-эндокринолог Алексей Калинчев заявил, что пользы от мороженого в жаркую погоду нет, лучше заменить его на продукты, богатые белком и клетчаткой, передают «Известия».