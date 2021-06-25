Захарова: Нельзя превращать Арктику в арену противостояния

Захарова призвала не превращать Арктику в арену противостояния Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Арктика не должна стать очередной ареной геополитического противостояния после десятилетий стабильности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном медиаконгрессе представителей стран - участниц Совета Баренцева/Евроарктического региона).

Совет многое сделал для подержания стабильности и конструктивного взаимодействия в Артике, отметила дипломат. Она подчеркнула, что это играет огромную роль на фоне многочисленных конфликтов во всем мире.

«Это достояние создавалось десятилетиями совместной кропотливой работы. Мы просто не вправе позволить превратить эту территорию в очередную арену безудержного геополитического противостояния», – сказала представитель российского МИД.

Как считает Захарова, искажения в СМИ информации об Арктике недопустимы, так как могут провоцировать серьезные последствия. Она заявила, что сегодня дезинформация распространяется с высокой скоростью, охватывая все большую аудиторию и приобретая «разрушительный эффект»

«Дезинформация подрывает международную стабильность, все чаще подводя мир к опасной черте, за которой находятся войны, конфликты, противостояние. Туда нам точно не надо скатываться», – заключила дипломат.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент России Владимир Путин заявил, что озабоченность милитаризацией Арктики не имеет оснований. Как отметил глава государства, Россия никогда ничего не нарушала и намерена в полном объеме придерживаться международных правовых норм.