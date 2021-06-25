Ростуризм посоветовал страховаться от коронавируса перед поездкой за рубеж

Россиянам посоветовали страховаться от коронавируса перед поездкой за рубеж Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростуризме рекомендовали жителям России страховаться от коронавируса перед поездкой в другие страны. Об этом гласит сообщение ведомства.

- Без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия. Поэтому, как и в прошлом году, мы призываем наших граждан обязательно приобретать медицинскую страховку, а туроператоров - информировать наших граждан как о возможностях страхования, так и о тех рисках, которые берет на себя турист, отказываясь это делать, — рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова призвала российских туристов получить хотя бы один компонент вакцины от коронавирусной инфекции перед выездом за границу. Она отметила, что поездка за границу является "личным риском" россиян, так как у других стран нет обязательств лечить заразившихся туристов.