Песков оценил заявление Зеленского о возможности референдума по разрыву связей Украины с Донбассом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова украинского президента Владимира Зеленского о возможности проведения в стране референдума по разрыву связей Украины с Донбассом трудно комментировать. В пятницу, 25 июня, пресс-секретарь российского президента отметил, что эти связи де-факто и так разорваны.

- Трудно комментировать такие заявления главы Украины. Все связи де-факто и так разорваны, эти регионы отторгнуты Украиной. Если речь идет о формализации данного процесса и придания ей характера де-юре, в таком случае здесь можем только выразить сожаление. Если есть такие планы, то, вероятно, разъяснения последуют, - отметил Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает вынесение вопроса о разрыве связей украинского государства с Донбассом на референдум. По словам политика, к таким мерам власти прибегнут, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в регионе.