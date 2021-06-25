Песков о прямой линии Путина: камеры и телевидение больше не нужны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Камеры и телевидение для общения российского президента Владимира Путина с жителями страны на прямой линии больше не нужны, для этого необходим только смартфон. Об этом в пятницу, 25 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

- Нужен только каждый отдельно взятый гражданин со своим смартфоном. Современные технологии позволяют исключить из цепочки различных посредников в общении между гражданами и главой государства. В принципе, посредников и раньше не было, потому что президент знакомится с большой частью массива обращений граждан, - объяснил пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков отметил, что в этот раз граждане могут использовать приложение «Москва.Кремль»: для обращения к президенту им нужно будет записать видео, наговорить аудио или прислать текст со своим вопросом.

Представитель Кремля отметил также, что во время прямой линии будет представлена «вся география» России, поскольку жители разных регионов страны хотят задать свои вопросы Владимиру Путину.

Как ранее писал сайт kp.ru, прямая линия президента России Владимира Путина с жителями государства пройдет 30 июня 2021 года в полдень по московскому времени.