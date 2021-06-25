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Политика25 июня 2021 12:53

Песков удивился санкциям Украины против главы правления «Газпрома» Миллера

Представитель Кремля отметил, что такие санкции выглядят странно на фоне желания Украины договориться с РФ по газу
Ксения АНУФРИЕВА
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Песков удивился санкциям Украины против главы правления «Газпрома» Миллера

Песков удивился санкциям Украины против главы правления «Газпрома» Миллера

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков удивился новым санкциям со стороны Украины против главы правления «Газпрома» Алексея Миллера на фоне желания украинской стороны договориться с Россией по газу.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что, если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов.

- Очень много непонятно и странно выглядит: Украина заинтересована в продолжении транзита газа и объявляет санкции против Алексея Миллера. Кто будет подписывать документы? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, вчера украинский президент Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе против главы правления «Газпрома» Алексея Миллера, Олега Дерипаски и Андрея Костина.

Как писал сайт Kp.ru, вчера президент Украины также на три года продлил действие санкций против десятков банков России, в том числе Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ.