Песков удивился санкциям Украины против главы правления «Газпрома» Миллера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков удивился новым санкциям со стороны Украины против главы правления «Газпрома» Алексея Миллера на фоне желания украинской стороны договориться с Россией по газу.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что, если рассматривать эти шаги в качестве подготовки почвы для двусторонней встречи, то возникает много вопросов.

- Очень много непонятно и странно выглядит: Украина заинтересована в продолжении транзита газа и объявляет санкции против Алексея Миллера. Кто будет подписывать документы? С кем вести переговоры? Поэтому вопросов больше, чем ответов, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, вчера украинский президент Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции против ряда российских бизнесменов, в том числе против главы правления «Газпрома» Алексея Миллера, Олега Дерипаски и Андрея Костина.

Как писал сайт Kp.ru, вчера президент Украины также на три года продлил действие санкций против десятков банков России, в том числе Сбербанка, Газпромбанка и ВТБ.