Песков привьется "Спутником Лайт" в ближайшее время

Дмитрий Песков сообщил, что сделает прививку "Спутником Лайт" в ближайшее время Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время вакцинируется российским препаратом "Спутник Лайт".

Он отметил, что пока не прошел вакцинацию, так как имеет высокий титр антител и Т-клеточный иммунитет.

- Но вы видите, что у нас новые рекомендации врачей, только на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться. Поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче дальше жить и работать, то я, наверное, в ближайшую неделю планирую сделать "Спутник Лайт" - этот однофазовый, — сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее Дмитрий Песков отметил в разговоре с журналистами, что те граждане, которых обязывают на работе сделать прививку от коронавируса, но они этого не хотят, вправе сменить место службы. Так он ответил на вопрос о добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции.