Более 30 тысяч клиентов Сбера получили электронную подпись ФНС

Сбер подвел первые итоги пилотного проекта в качестве партнера Удостоверяющего центра Федеральной налоговой службы России. Чуть более, чем за полгода с помощью Сбера более 30 тысяч клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всей стране бесплатно получили квалифицированную электронную подпись от ФНС.

Напомним, согласно изменениям в 63-ФЗ «Об электронной подписи» с 1 января 2022 года выпуск электронной подписи руководителям ЮЛ и ИП будет осуществляться только в ФНС, а Федеральное казначейство и Банк России будет выдавать электронные подписи своим подведомственным организациям и предприятиям. С той же даты все ранее выданные другими удостоверяющими центрами квалифицированные электронные подписи ЮЛ и ИП прекратят свое действие. До конца 2021 года всем предпринимателям необходимо получить новые подписи ФНС.

«Сейчас клиенты Сбера могут получить электронную подпись от ФНС в привычном для них интерфейсе сервиса Электронный документооборот интернет-банка СберБизнес, как в дистанционном формате, так и при посещении отделения банка, - сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - В конце третьего квартала услуга станет доступна и для не клиентов Сбера».

Закон предусматривает выдачу электронных подписей ФНС через специальных доверенных лиц. Уже в конце 2020 года Сбер и ФНС заключили соглашение о сотрудничестве и запустили в Москве пилотный проект по выдаче электронных подписей от ФНС через каналы Сбера, а с февраля 2021 года территория выпуска была расширена на все отделения Сбера по работе с юридическими лицами. Подпись ФНС формируется на сертифицированном ФСБ защищенном носителе в интернет-банке СберБизнес. Все клиенты могут подать заявку дистанционно через интернет-банк и оформить получение подписи в отделении банка. Клиенты, у которых есть действующая квалифицированная подпись в сервисе ЭДО СберБизнес, выпущенная после идентификации согласно 115-ФЗ, могут получить подпись ФНС полностью дистанционно без визита в отделение.

Сейчас подпись, полученная по каналам Сбер, может быть использована в системе банка для отправки отчётности в ФНС, взаимодействия с государственными органами, коммуникаций с банком по его продуктам и услугам, а к сентябрю 2021 будет обеспечена возможность работы подписи во внешних системах.

Для разъяснения ключевых изменений 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также влияния данных изменений на бизнес-сообщество компания экосистемы Сбера СберКорус 28 июня 2021 года проведет бесплатный вебинар.