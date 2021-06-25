Дмитрий Песков призвал ускорить поставку вакцин от коронавируса в регионы России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РФ необходимо ускорить производство и поставки в регионы страны препаратов от инфекции.

- Вы знаете, это достаточно гибкая система, и действительно, поскольку, слава богу, произошел такой резкий рост количества желающих вакцинироваться, а как мы знаем, вакцину, тоже все-таки с учетом необходимых условий для хранения, в больших объемах ее хранить по всей географии страны просто невозможно. Да, надо будет ускорить всю цепочку с учетом того, что все-таки граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности, которая стоит перед всеми нами, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время вакцинируется российским препаратом "Спутник Лайт". Он отметил, что пока не прошел вакцинацию, так как имеет высокий титр антител и Т-клеточный иммунитет. Однако сейчас специалисты рекомендуют прививаться даже тем, у кого высокий показатель антител, поэтому проще пройти вакцинацию и жить дальше, подчеркнул официальный представитель Кремля.