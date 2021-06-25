Песков: Интересы Сапеги и дальше будут защищаться нашими дипломатами

Песков заявил, что интересы Сапеги и дальше будут защищаться российскими дипломатами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Законные интересы россиянки Софии Сапеги, задержанной белорусскими властями и находящейся под домашним арестом, будут и дальше защищаться российскими дипломатами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам», – сказал журналистам пресс-секретарь российского президента.

Комментируя перевод Сапеги под домашний арест, Песков отметил, что де-юре это результат тех решений, которые приняли следствие и суд Белоруссии.

Напомним, задержанную в минском аэропорту Сапегу перевели под домашний арест. Как рассказал отчим Софии Сергей Дудич, сейчас девушка находится в съемной квартире и живет одна.

София Сапега была задержана 23 мая в аэропорту белорусской столицы вместе со своими молодым человеком – создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем - после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Протасевич также отправлен под домашний арест.

Сайт kp.ru писал, почему Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест в Белоруссии.