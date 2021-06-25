Жозеп Боррель заявил, что будет содействовать более стабильным отношениям с Россией Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что будет содействовать становлению более стабильных отношений с Россией. Заявление было сделано по итогам саммита в Брюсселе.

- Совместно с Европейской комиссией я буду работать над реализацией задач и содействовать более предсказуемым отношениям с Россией, отстаивая наши интересы, — написал он у себя в Twitter.

Ранее главы 27 стран Евросоюза призвали Жозепа Борреля проработать варианты санкций против России. В ЕС считают необходимым подготовиться к любой "вредоносной деятельности" РФ. Евросоюз призвал Россию выполнять минские соглашения, а также заявили о готовности помогать правозащитным организациям и независимым СМИ в РФ.

Напомним, заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил о провале идеи саммита РФ и Евросоюза. Он напомнил о принципах ЕС в отношениях с РФ — отпор, сковывание, сотрудничество.