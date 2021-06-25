Мишустин поручил обеспечить лечение для пациентов не только с ковидом, но и другими диагнозами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил главе российского министерства здравоохранения Михаилу Мурашко обеспечить необходимое лечение для пациентов не только с коронавирусной инфекцией, но и другими диагнозами. Об этом глава правительства страны сказал в пятницу, 25 июня, во время заседания президиума координационного совета по борьбе с пандемией.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского правительства сообщил, что кабмин выделил еще 25 миллиардов рублей на лечение больных коронавирусной инфекцией. Михаил Мурашко отметил, что в настоящее время эпидемиологическая ситуация в РФ остается сложной, поэтому поддержать систему здравоохранения сейчас особенно важно.