Половина заболевших коронавирусом в России инфицируется в семье Фото: Артем КИЛЬКИН

Половина всех заболевших коронавирусом в России заражаются им в семье, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета правительства РФ.

По словам главы ведомства, за прошедшую неделю количество заболевших COVID-19 выросло в два раза. При этом вдвое чаще выявление коронавируса происходит у пациентов без клинических проявлений болезни.

Попова напомнила, что вакцинация и ограничения позволяют сдерживать заболеваемость. Глава Роспотребнадзора привела в пример Якутию, где своевременно принятые меры помогли снизить показатели заболеваемости. По ее словам, это единственный регион России, где уже несколько недель наблюдается снижение числа инфицированных.

Как писал сайт kp.ru, правительство России направит на борьбу с коронавирусной инфекцией 25 миллиардов рублей .

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией в РФ необходимо ускорить производство и поставки в регионы страны препаратов от инфекции. Граждане стали проявлять большую сознательность, большее понимание опасности пандемии, заметил пресс-секретарь российского президента.