Глава ЕК: Евросоюз должен готовиться к ухудшению отношений с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз должен готовиться к ухудшению отношений с Россией и вести диалог с российской стороной «с позиции силы». Об этом в пятницу, 25 июня, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции по итогам европейского саммита в Брюсселе.

Руководитель ЕК заявила также, что российский импорт в страны Европейского союза составляет менее пяти процентов, а импорт ЕС в Россию – свыше 37 процентов.

- Отношения между Евросоюзом и российской стороной находятся на отрицательной спирали. Нам нужно готовиться к дальнейшему спаду. Мы должны подходить с позиции силы, поскольку, если смотреть на экономические отношения, то мы увидим, что российский импорт в ЕС составляет менее пяти процентов, в то время как импорт европейский в РФ – более 37 процентов, - сказала она.

Как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никто не позволит США или другим западным государствам говорить с Россией с позиции силы.