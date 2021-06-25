Зеленский сообщил, что последний раз общался с Лукашенко в 2020 году Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в последний раз общался с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко в минувшем 2020 году. Политик объяснил, что последний контакт с белорусским лидером у него состоялся после того, как в июле минувшего года власти республики сообщили о задержании 33 граждан России.

- Тогда я позвонил Александру Григорьевичу и предупредил его. Во время того разговора я сказал, что готов передать всю полную информацию касательно этих людей. Президент Белоруссии уверял меня, что разберётся в ситуации. А потом произошло то, что произошло, и после этого это была моя последняя с ним беседа, - заявил Владимир Зеленский в интервью телевизионному каналу «1+1».

Президент Украины добавил, что в настоящее время он не общается в белорусским коллегой.

Как писал сайт kp.ru, ранее Владимир Зеленский поделился с журналистами своими мечтами – он заявил, что мечтает завершить войну в Донбассе и «остаться в истории».