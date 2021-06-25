80-летний Назарбаев привился «Спутником V»

Назарбаев привился «Спутником V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев привился от коронавирусной инфекции вакциной российского центра имени Гамалеи "Спутник V", произведенной Карагандинским фармацевтическим комплексом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Назарбаева.

"Первый президент Казахстана получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе. После вакцинации елбасы (лидер нации) обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться", - сказано в сообщении.

Как сообщал сайт KP.ru, Назарбаев прошлым летом переболел коронавирусной инфекцией. Несмотря на заражение, он продолжал работать удалённо.

Напомним, "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной для профилактики коронавируса. В данный момент препарат зарегистрирован по ускоренной программе в более чем 66 странах мира.