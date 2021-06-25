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Умные вещи25 июня 2021 15:52

Эксперт рассказал, как узнать, что ваши личные данные попали в Сеть

Специалист назвал программы, проверяющие безопасность аккаунтов
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Эксперт рассказал, как выяснить, что ваши данные попали в Сеть

Эксперт рассказал, как выяснить, что ваши данные попали в Сеть

Фото: EAST NEWS

Эксперт в области кибербезопасности, представитель ESET в России Михаил Бочаров рассказал, как легко можно узнать, что ваши пароли попали в открытый доступ. Специалист порекомендовал для начала запустить проверку в passwords.google.com.

«Для пользователей браузера Chrome существует простой способ проверки на предмет возможной утечки данных. Необходимо открыть страницу диспетчера паролей Google passwords.google.com и перейти в раздел проверки паролей. Если данные были скомпрометированы и находятся в открытом доступе, пользователь увидит соответствующее уведомление», - цитирует эксперта Газета.Ru.

Еще один сервис для русскоязычных пользователей, который позволяет отслеживать безопасность личных данных - monitor.firefox.com.

«Он использует ту же базу данных, что и мегапопулярный англоязычный сайт haveibeenpwned.com», — объяснил Бочаров.

При обнаружении личных данных в открытом доступе эксперт рекомендует незамедлительно сменить пароли.