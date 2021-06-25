Макрон и Меркель призвали выработать единый подход Европы к отношениям с Россией Фото: REUTERS

Париж и Берлин призвали страны Евросоюза выработать единый подход к отношениям с Россией, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС.

По словам французского лидера, вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель он предложил круг вопросов, на основе которых необходимо сформировать повестку совместной работы и решения разногласий с Москвой.

Напомним, Меркель предложила пригласить российского президента Владимира Путина на встречу с лидерами стран Европейского союза. Инициативу канцлера ФРГ поддержал Макрон.

В свою очередь лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести встречу с Путиным. Глава германского правительства сообщила, что странам содружества не удалось прийти к единому мнению в этом вопросе. Сообщалось, что идея вызвала нарекания со стороны некоторых стран Европы, потому что была обнародована накануне саммита ЕС.