Киргизия зарегистрировала вакцину «Спутник Лайт» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Киргизия зарегистрировала однокомпонентную российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о регистрации вакцины «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Киргизской Республики», – говорится в сообщении на сайте фонда.

В РФПИ напомнили, что в феврале 2021 Киргизия зарегистрировала двухкомпонентный препарат «Спутник V». В настоящее время он одобрен к применению в 67 странах мира с общим населением более 3,5 миллиарда человек, отметили в фонде.

Российская вакцина «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», разработанной научным центром имени Гамалеи. Эффективность однокомпонентного препарата по итогам испытаний составила 79,4%. При этом показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, которые требуют два укола.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что после прививки «Спутником Лайт» антитела появляются через 21 день.

Сайт kp.ru писал, в чем отличие «Спутника Лайт» от других российских вакцин.