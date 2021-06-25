Центр Чумакова: Повторную вакцинацию препаратом "КовиВак" следует делать через 6-8 месяцев

Повторную вакцинацию препаратом "КовиВак" следует делать через 6-8 месяцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что повторную вакцинацию от коронавируса препаратом «КовиВак» стоит делать спустя 6-8 месяцев после первой прививки.

«На сегодняшний день нами было предложено, и мы надеемся, что эти предложения будут приняты, уйти от понятия ревакцинация и сделать два понятия — есть экстренная вакцинация и вакцинация плановая», — цитирует Ишмухаметова "Интерфакс".

От подчеркнул, что вакцинацию будут проводить каждый год.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, на сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация о том, что препарат «КовиВак» центра имени Чумакова снова стал доступен в поликлиниках Москве. Сделать прививку можно в пяти столичных пунктах приема пациентов, желающих сделать укол.

"КовиВак" стал третьим препаратом от коронавируса, разработанный в России.