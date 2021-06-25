Росавиация опровергла сообщение о введении ограничений на покупку авиабилетов для невакцинированных Фото: Иван ВИСЛОВ

В социальных сетях распространяется фейковое сообщение о том, что в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции якобы вводятся ограничения на приобретение авиабилетов. Представители Росавиации на официальном сайте ведомства в пятницу, 25 июня, опровергли данную информацию.

- Официально информируем, что указанные сообщения не соответствуют действительности. Приказ, о котором говорится в распространяемом в соцсетях скрине, никогда не существовал. На сайте Росавиации такое сообщение никогда не публиковалось. Покупка билетом и допуск пассажиров на рейсы осуществляется в соответствии с Воздушным кодексом РФ и правилами воздушных перевозок пассажиров, установленными Минтрансом. Убедительно просим не распространять фейковые сообщения!, - говорится в сообщении.

Представители Росавиации отметили также, что в российским аэропортах и на самолетах соблюдаются все необходимые меры для обеспечения безопасности на фоне распространения коронавирусной инфекции.