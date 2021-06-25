Telegram добавил новую функцию групповых звонков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мессенджер Telegram добавил новую функцию проведения групповых видеозвонков и возможность транслировать изображение с экрана. Об этом сообщается в блоге компании.

"Голосовой чат в любой группе теперь можно мгновенно превратить в видеоконференцию - достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры", - сказано в сообщении.

По данным компании, в голосовом чате без видео может принять участие неограниченное число пользователей. Количество участников видеоконференции пока не может превышать 30 участников, но Telegram планирует увеличить этот лимит.

В мессенджере также стала доступна функция "трансляция экрана". Пользователи теперь могут "транслировать не только видео с задней или фронтальной камеры устройства, но и изображение с экрана - или использовать и то, и другое параллельно".

Ранее, как сообщал портал kp.ru, основатель мессенджера, миллионер и изобретатель Павел Дуров сообщил, что Telegram в мае 2021 года добавит видео в голосовые чаты. Также Дуров анонсировал запуск собственной рекламной платформы Telegram. Монетизация, по его словам, будет идти за счет платных новых функций для бизнес-команд, а сервисы для обычных пользователей останутся бесплатными, и рекламы в них не будет.