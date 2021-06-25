Глава генштаба Британии признал, что инцидент с эсминцем мог создать риск «необоснованной эскалации» Фото: REUTERS

Начальник Генерального штаба Великобритании Николас Картер признал, что инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море мог создать риск «необоснованной эскалации». Об этом в пятницу, 25 июня, пишет издание Telegraph.

Он отметил, что возможный просчет в игре «в кошки-мышки» с российской стороной может привести к «полномасштабной войне».

- То, из-за чего я не сплю по ночам, - это просчет, к которому приводит необоснованная эскалация. Инцидент в Черном море – такой случай, который может ее породить. Возможный просчет в игре «в кошки-мышки» с Россией может привести к полномасштабной войне, - заявил глава британского Генштаба.

Как ранее писал сайт kp.ru, российское министерство обороны назвало инцидент с нарушившим госграницу РФ британским эсминцем «эпическим фиаско», которое надолго останется пятном на репутации военно-морских сил королевства.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что британские и американские власти искажают ситуацию с эсминцем Defender, вторгшимся в территориальные воды РФ. Он отметил, что действия Лондона и Вашингтона направлены на провокацию нового конфликта.