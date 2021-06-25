В Совфеде назвали очередные санкции ЕС против России бесполезными

Джабаров отметил, что новые рестрикции ЕС никак не повлияют на Россию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новые санкции ЕС против России.

"Рано или поздно сам ЕС поймёт, что эти санкции контрпродуктивны и бесполезны, поскольку ничего не изменят в позиции России", - сказал Джабаров РИА Новости.

По его словам, реакции России на их очередное продление не последует. "Мы уже давно привыкли и спокойно реагируем. Рано или поздно они сами все поймут и отменят эти санкции", - убеждён сенатор.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, Лидеры ЕС в очередной раз приняли решение о продлении антироссийских экономических рестрикций. Лидеры стран ЕС в ходе саммита в Брюсселе подняли вопрос выполнения Минских соглашений, и все участники констатировали отсутствие прогресса в их реализации и ухудшение ситуации на границе Украины и России. В связи с этим было решено продлить санкции еще на шесть месяцев