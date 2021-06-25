Лавров сообщил о решении России возобновить авиасообщение с Италией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо в пятницу, 25 июня, возобновление регулярного авиасообщения между странами. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С.В.Лавров проинформировал собеседника о принятом Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации решении возобновить на взаимной основе регулярное воздушное сообщение с Итальянской Республикой», — сказано в сообщении.

Министры обсудили эпидемиологическую ситуацию и обоюдное стремление продолжить координацию усилий, направленных на преодоление последствий пандемии.

Ранее портал kp.ru писал, что оперативный штаб России сообщил о восстановлении авиасообщения с рядом стран с 28 июня. В их числе оказалась и Италия. Путешественников попросили следить за актуальной информацией, связанной с условиями вылета в другую страну. На данный момент россияне могут получить разрешение на въезд только в индивидуальном порядке и при наличии исключительных обстоятельствах.