«Будем вспоминать жару»: Когда в Москве похолодает до +20 днем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени в российской столице может похолодать до плюс 20 градусов по Цельсию, а солнечная погода с безоблачным небом сменится дождями и грозами. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» в пятницу, 25 июня, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Специалист отметила, что такой сильной жары в июне на территории Москвы и Санкт-Петербурга не было за всю историю метеонаблюдений. Уже завтра в столице будут кратковременные дожди и град, однако они не отменяют сильной жары: в городе по-прежнему будет 33-35 градусов.

- Как вы заметили, характер погоды поменяется. Скоро вместо безоблачного неба мы будем видеть кучевые облака, слышать раскаты грома. И какие-то дожди упадут на иссушенную землю. Жара умерит свои силы в понедельник, будет 30-32 градуса с кратковременными сильными дождями, грозами и порывами ветра до 17 метров в секунду, - рассказала Людмила Паршина.

Синоптик сообщила, что во вторник, 29 июня, в соответствии с прогнозом, температура в столичном регионе опустится 24-29 градусов, а в самый последний день июня и первые дни июля ожидается умеренная погода и температура 20-25 градусов.

- Теперь в московском регионе нас ждет более комфортная температура – 20-25 градусов. И будем вспоминать эту жару, - добавила заведующая лабораторией Гидрометцентра.

Как писал сайт kp.ru, ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что на этих выходных в Москве и Московской области могут пройти сухие грозы – такое необычное явление появляется из-за слишком жаркой погоды, потому что капли дождя испаряются прямо в воздухе, не доходя до земли.