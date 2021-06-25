Новый опасный «лямбда - штамм» коронавируса обнаружен в Бразилии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Медики выявили на юге Бразилии новый опасный вариант коронавируса. По словам ученых, он сильно похож лямбда-штамм SARS-CoV-2, распространившийся по Перу и соседним странам Латинской Америки с конца лета 2020 года. Расшифровка генома вируса и выводы ученых были опубликованы в статье в электронной библиотеке medRxiv.

"В середине июня ВОЗ признал "лямбда"- вариант коронавируса интересным для изучения. Нам впервые удалось раскрыть следы его проникновения в Бразилию из Аргентины и открыть новый штамм этой версии SARS-CoV-2, чье распространение может обострить эпидемиологическую обстановку в стране", - сказано в материалах исследователей.

Лямбда-штамм SARS-CoV-2 впервые был выделен в Перу в конце лета 2020 года. До появления индийского штамма на "лямбда"-штамм приходилось большинство заражений в Перу и около трети новых случаев COVID-19 в Аргентине и Чили.

Ранее, как писал портал kp.ru, индийские власти сообщили о распространившемся новом штамме коронавируса. К нему восприимчивы пациенты, прошедшие терапию ИВЛ. Вирус распространяется во влажной среде.

В июне 2021 года Роспотребнадзор выявил в России более тысячи случаев заражения новым индийским штаммом коронавируса.