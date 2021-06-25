США допускают сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд выступая в пятницу, 25 июня, на онлайн-конференции прокомментировала прошедший в Женеве российско-американский саммит, назвав его продуктивным.

"Мы назвали России ряд сфер, в которых мы можем сотрудничать", - сказала Нуланд. В их числе она отметила кибербезопасность, "пресечение деятельности преступников", которые применяют вирусы-вымогатели, а также вопросы гуманитарной помощи в Сирии. Она отметила, что перспективы возможного взаимодействия двух стран станут более ясны в следующие полгода.

Ранее, как сообщал kp.ru, президент США Джо Байден по итогам встречи в Женеве с Путиным заявил, что передал российскому лидеру список из 16 типов инфраструктурных объектов, атаки на которые, согласно предложению американской стороны, должны пресекаться самым жестким образом.

Напомним, что в начале мая системы компании Colonial Pipeline были взломаны злоумышленники из группировки DarkSide. Американские спецслужбы выдвинули предположение, что DarkSide может базироваться на территории России или Восточной Европы, но не связана с каким-либо правительством.