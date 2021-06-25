Федор Емельяненко проведет бой в Москве 23 октября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе Федор Емельяненко проведет бой в российской столице на турнире Bellator 23 октября текущего 2021 года. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter глава промоушена Скотт Кокер.

Последний бой спортсмен, которому в сентябре этого года исполнится 45 лет провел в конце декабря 2019 года, то есть почти полтора года назад.

- 23 октября 2021 года «Последний император» вернется на турнире в Москве.Бой пройдет на стадионе «Динамо», - написал Скотт Кокер, не уточнив, кто будет соперником Емельяненко.

В апреле он говорил, что Федор Емельяненко проведет еще два боя, прежде чем завершит карьеру.

Федор Емельяненко - четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, а также четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.