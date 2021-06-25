Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт25 июня 2021 19:27

Федор Емельяненко проведет бой в Москве 23 октября 2021

Четырехкратный чемпион мира выступит на турнире Bellator
Ксения АНУФРИЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Федор Емельяненко проведет бой в Москве 23 октября 2021

Федор Емельяненко проведет бой в Москве 23 октября 2021

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский спортсмен, четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе Федор Емельяненко проведет бой в российской столице на турнире Bellator 23 октября текущего 2021 года. Об этом в пятницу, 25 июня, сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter глава промоушена Скотт Кокер.

Последний бой спортсмен, которому в сентябре этого года исполнится 45 лет провел в конце декабря 2019 года, то есть почти полтора года назад.

- 23 октября 2021 года «Последний император» вернется на турнире в Москве.Бой пройдет на стадионе «Динамо», - написал Скотт Кокер, не уточнив, кто будет соперником Емельяненко.

В апреле он говорил, что Федор Емельяненко проведет еще два боя, прежде чем завершит карьеру.

Федор Емельяненко - четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, а также четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.