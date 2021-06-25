Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика25 июня 2021 20:01

Посол России заявил, что США не собираются возвращать захваченную дипсобственность

Он отметил, что это негативно влияет на общий настрой
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Посол России заявил, что США не собираются возвращать захваченную дипсобственность.

Посол России заявил, что США не собираются возвращать захваченную дипсобственность.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в США Анатолий Антонов в пятницу, 25 июня, заявил, что динамики в решении вопроса российской дипломатической собственности в США на сегодняшний день нет.

"На сегодняшний день никаких подвижек нет, нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле, - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что это негативно влияет на общий настрой, но отметил, что РФ будет продолжать бороться и требовать возвращения российской дипломатической собственности.

Как ранее сообщал портал kp.ru, в 2018 году американцы сняли российский флаг с дипконсульства России в Сиэтле и Вашингтоне. В России ситуацию назвали грубым нарушением норм международного права. Годом ранее подобный инцидент произошел в нашем дипконсульстве в Сан-Франциско. Дипломаты напомнили, что резиденция генконсула – это собственность России, она неприкосновенна, но американская сторона не захотела идти на уступки. Причинами действий американцев стало сокращение числа американских дипломатов в России, в свою очередь предпринятое после высылки Вашингоном 60 российских дипломатов.