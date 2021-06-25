Посол России заявил, что США не собираются возвращать захваченную дипсобственность. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол РФ в США Анатолий Антонов в пятницу, 25 июня, заявил, что динамики в решении вопроса российской дипломатической собственности в США на сегодняшний день нет.

"На сегодняшний день никаких подвижек нет, нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле, - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что это негативно влияет на общий настрой, но отметил, что РФ будет продолжать бороться и требовать возвращения российской дипломатической собственности.

Как ранее сообщал портал kp.ru, в 2018 году американцы сняли российский флаг с дипконсульства России в Сиэтле и Вашингтоне. В России ситуацию назвали грубым нарушением норм международного права. Годом ранее подобный инцидент произошел в нашем дипконсульстве в Сан-Франциско. Дипломаты напомнили, что резиденция генконсула – это собственность России, она неприкосновенна, но американская сторона не захотела идти на уступки. Причинами действий американцев стало сокращение числа американских дипломатов в России, в свою очередь предпринятое после высылки Вашингоном 60 российских дипломатов.