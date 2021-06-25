В центре Рима задержали размахивавшего ножом мужчину

На площади Святого Петра задержали размахивавшего ножом мужчину. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянская полиция задержала мужчину, размахивавшего ножом на площади Святого Петра в Риме, пишет РИА Новости.

Ранее, как сообщал портал kp.ru, неизвестный с ножом напал на прохожих в немецком Вюрцбурге. Несколько человек пострадали от ножевых ранений. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали преступника, предполагается, что он был один. Центр города в настоящее время оцеплен. О возможной связи инцидента с терроризмом пока что не сообщается.