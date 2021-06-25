Минобрнауки: Российские вузы вправе заселять в общежития только привитых студентов

Высшее учебное заведение несет ответственность за их жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобрнауки РФ сообщило, что российские вузы вправе по своему усмотрению допускать в общежития студентов со справкой о прохождении вакцинации от коронавируса или медицинский отвод.

"Минобрнауки России проводит большую работу по разъяснению о необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться", - заявили ТАСС в пресс-службе министерства, комментируя решение Финансового университета.

Отмечено, что к компетенции вузов относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья студентов и сотрудников. Высшее учебное заведение несет ответственность за их жизнь и здоровье.

Ранее Финансовый университет при правительстве России обязал студентов иметь при себе справку о вакцинации или медицинский отвод.

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал вузам Москвы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией начать новый учебный год в гибридном формате. Так, на занятия будут допущены только те студенты, кто прошел вакцинацию либо имеет справку о наличии антител, а также документы подтверждающие противопоказания к прививке.