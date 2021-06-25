Синоптик Евгений Тишковец предупредил россиян о приближающейся засухе Фото: Иван МАКЕЕВ

В европейской части России стоит аномальная жара, которая, по прогнозам синоптиков, скоро должна будет пойти на спад. Уже на выходных прогнозируют понижение температуры, но на этом погодные напасти не закончатся. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что вслед за временной прохладой придет засуха.

В июле прогнозируется крайне мало осадков, что негативно скажется на растениях.

- С наступлением июля аномалия будет постепенно уменьшаться до одного градуса. В целом июль будет все равно на полтора-два градуса теплее, но это в рамках статистической погрешности, - дает долгосрочный прогноз метеоролог.

Больше аномально высокие температуры не вернутся в московский регион, восстановится привычное московское лето.

А вот по количеству осадков отклонения будут и в июле, и в августе. В эти месяцы ожидается засушливый период.

- В июле поменьше: недобор по осадкам будет 10-20%, в августе — чуть больше. Дальше жестких сценариев я не вижу, — подытожил метеоролог в беседе с ФАН.

Пока же москвичи спасаются от жары и готовятся к сухим грозам. Подобное явление достаточно редкое и для территории европейской части России. Сухие грозы образуются из-за перегрева воздуха и стоит быть острожным во время их появления, сообщает газета "Известия".