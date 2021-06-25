Захаров объяснила, почему британцы упорно врали о ситуации с эсминцем Defender. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему власти Великобритании упорно настаивали на том, что российские военные и пограничники не открывали предупредительную стрельбу по курсу движения британского эсминца Defender, нарушившего государственные границы РФ.

В пятницу, 25 июня, начальник штаба обороны Соединенного Королевства Николас Картер заявил, что инцидент с Defender "мог привести к неуместной эскалации".

"Вот поэтому они упорно врали, что не было никакого предупредительного залпа. Иначе надо было бы своей общественности объяснять, с какой стати стали подвергать риску своих людей и технику, а также зачем в принципе все это было нужно. Ответ дадим за них: потому что это классическая провокация", - написала Захарова в пятницу в своем Telegram-канале.

В среду, 23 июня, Минобороны России сообщило о нарушении государственных границ в Черном море эсминцем Defender. Британский корабль подошел к мысу Фиолент в Крыму. После нескольких предупреждений российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу. По курсу движения корабля были сброшены три осколочно-фугасные авиабомбы. После чего он покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны РФ действия экипажа эсминца назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Позднее в военном британском ведомстве опровергли факт нарушения территориальных вод РФ и принудительной стрельбы со стороны пограничных служб. Однако капитан корабля подтвердил позднее информацию о ситуации, описанной Минобороны РФ.