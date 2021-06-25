Нутрициолог дала совет, как избежать отравления пищей в летнюю жару Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В летний зной отравиться пищей легче, чем в любое другое время. Спортивный диетолог и персональный нутрициолог Ирина Писарева дала советы по профилактике пищевых отравлений.

Специалист перечислила опасные для пищеварения продукты:суши и роллы (из-за сырой рыбы в составе), молочные продукты, а также пирожные с кремом.

- Так же с подозрением нужно относиться к блюдам, приготовленным в кафе: салаты с различными майонезными соусами или в которые добавлены яйца, молочные блюда, например, готовые сырники, - говорит Ирина Писарева.

Если эти продукты оставить на солнце, то в них быстро размножаются бактерии, которые приводят к неприятным расстройствам пищеварительной системы.

Овощи и фрукты нужно промывать перед употреблением, тщательно следить, чтобы не было подгнивших мест.

- Даже если помидор немножко подпорчен или пахнет чем-то кислым, то его необходимо выбросить. Попытка обрезать испорченную часть может привести к отравлению. Высок риск, что микробы уже пошли по всему продукту,- говорит диетолог.

Она посоветовала хранить продукты в холодильнике, вне его, срок годности мясных и молочных продуктов составляет не более двух часов.

- Размораживать продукты лучше в холодильнике, либо в холодной воде. Но тогда воду нужно менять, потому что в ней тоже могут образоваться вредные микроорганизмы, - рассказала нутрициолог ФАН.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни жара в европейской части страны спадет. Но в перспективе подобное "огненное" лето может стать нормой.

По расчетам климатологов, к 2050 году Москва по климату будет похожа на сегодняшний климат Ростова-на-Дону. Кубань, Ставрополье, Нижняя Волга, Ростовская область тоже должны готовиться к тому, что будут более жаркие условия, сообщает ОТР.