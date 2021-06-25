Роспотребнадзор начал проверку после юбилейного концерта «Руки вверх» в Волгораде. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Концерт группы "Руки вверх", который состоялся в Волгограде в прошлые выходные, не был согласован с региональным оперштабом по коронавирусу. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

"Проведение концерта группы "Руки вверх" на стадионе "Волгоград Арена" 19.06.2021 года оперативным штабом не согласовывалось. Организаторы не обращались в управление по вопросу согласования проведения мероприятия", - сказали РИА Новости в ведомстве.

В отношении организаторов мероприятия начато административное производство за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Специалисты нашли несколько нарушений. Так, в санузлах частично не было антисептиков для рук, а в комнате оперштаба отсутствовал обеззараживатель воздуха.

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков после юбилейного концерта 19 июня на стадионе "Волгоград Арена", сообщил в Instagram, что на мероприятие пришли "несколько десятков тысяч человек". Он выложил несколько фотографий людей без масок. Также на снимках видно, что поклонники группы, которой в этом году исполнилось 25 лет, не соблюдали социальную дистанцию.