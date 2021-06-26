В России к работе судов привлекли искусственный интеллект

В России начали привлекать искусственный интеллект к процессу подготовки и вынесения судебных решений Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России начали привлекать искусственный интеллект (ИИ) к работе судов. Пилотный проект заработал в Белгородской области, где к нескольким участкам мировых судей подключили ИИ для формирования судебных приказов по взысканию задолженностей по имущественным, земельным и транспортным налогам. Система готовит документы и проверяет реквизиты, что помогает судьям экономить время для вынесения решений.

Об этом рассказали газете «Известия» в Совете судей России (ССР). Эксперты, с которыми поговорили корреспонденты издания, убеждены в том, что использование алгоритмических систем, в том числе в сфере государственного управления, — это шаг в будущее. Искусственный интеллект позволит разгрузить органы власти, снизить бюджетные затраты и свести возможность ошибки к минимуму.

«В белгородском эксперименте речь идет о взыскании денежных средств путем вынесения судебных приказов — это так называемый бесспорный порядок взыскания. Это экономия времени, бюджетных средств и в конечном счете интеллектуальных ресурсов судьи для вынесения других решений. Что же до применения ИИ в спорных правоотношениях, то пока мы к этому еще не готовы», - пояснил декан Высшей школы правоведения Института государственной службы и управления РАНХиГС Олег Зайцев.

При этом он отметил, что новейшие технологии «вполне могут использоваться судом при обобщении правоприменительной практики по конкретным статьям», и «искусственный интеллект можно расценивать как замену помощника юриста».