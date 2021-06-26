Меркель: ЕС будет искать форматы диалога с Россией

Канцлер Германии Ангела Меркель Фото: REUTERS

Лидеры стран Евросоюза во время следующих встреч продолжат обсуждать возможные варианты диалога с Россией, в том числе и условия проведения переговоров на высшем уровне. Об этом на брифинге 25 июня сообщила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель.

Она отметила, что участники саммита в Брюсселе накануне «недостаточно продвинулись, чтобы у нас вскоре состоялась встреча на высоком уровне с российским президентом, но мы будем дальше говорить о форматах, условиях для контактов, мы будем работать над этим».

«Я считаю, что в свете этого обстоятельства, было бы разумно найти форматы, через которые и Европейский союз говорил с Россией», - сказала канцлер ФРГ, напомнив, что даже во времена «холодной войны» каналы диалога оставались открытыми.

Меркель добавила, что лидеры ЕС вернутся к этой теме на следующих саммитах.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее она рассказала, что Евросоюзу не удалось прийти к единому мнению по поводу ее предложения пригласить президента России Владимира Путина на общую встречу глав государств и правительств стран содружества.