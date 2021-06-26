Вертолет с президентом Колумбии обстреляли с земли

Президент Колумбии Иван Дуке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 25 июня, неизвестные обстреляли с земли вертолет, в котором находился президент Колумбии Иван Дуке. Кроме главы государства, в воздушном судне были два министра – обороны и внутренних дел, – а также губернатор департамента Северный Сантандер и мэр города Кукута. Никто не пострадал, сообщает телеканал Noticias Caracol.

По его данным, злоумышленники выстрелили в вертолет не менее шести раз, но «благодаря опыту пилотов и экипажа удалось разрешить ситуацию».

«Хочу проинформировать страну, что после того, как я завершил работу в Сардинате и мы были близки к приземлению в городе Кукута, президентский вертолет подвергся нападению», - заявил сам Иван Дуке в обращении согражданам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, осенью прошлого года колумбийские спецслужбы раскрыли заговор, целью которого было убийство президента страны, и предотвратили покушение на Дуке.